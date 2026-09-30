पलवल में नो पार्किंग जोन बने शोपीस, बोर्ड के नीचे ही खड़े हो रहे वाहन; कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा

अंकुर अग्निहोत्री, पलवल। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम से निजात दिलाने के लिए दिसंबर 2024 में तय किए गए नो पार्किंग जोन अब महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। नो पार्किंग जोन के बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन उनका वाहन चालकों पर कोई असर नहीं है।

बोर्ड के ठीक सामने और आसपास वाहन धड़ल्ले से खड़े किए जा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने के कारण नो पार्किंग के बोर्ड अब लोगों के लिए महज शोपीस बनकर रह गए हैं। नगर परिषद (नप) और यातायात पुलिस की ओर से शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर नो पार्किंग जोन निर्धारित किए गए थे।

ॉइसका उद्देश्य सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होने से रोकना और यातायात को सुचारु रखना था, लेकिन करीब दो वर्ष बाद स्थिति यह है कि नियम तो मौजूद है, बोर्ड भी मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन कराने वाला तंत्र प्रभावी नजर नहीं आ रहा।

बोर्ड के नीचे ही खड़े रहते हैं वाहन शहर के सबसे व्यस्त मीनार गेट चौक पर नो पार्किंग व्यवस्था की स्थिति आसानी से देखी जा सकती है। यहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होने के बावजूद उसके आसपास वाहन खड़े रहते हैं। वाहन चालक सड़क पर आड़े-तिरछे वाहन खड़े कर बाजार में खरीदारी करने चले जाते हैं। इससे सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है और यातायात बाधित होता है।

निश्शुल्क पार्किंग फिर भी सड़क पर वाहन मीनार गेट चौक के पास नगर परिषद की ओर से निश्शुल्क पार्किंग स्थल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद कई वाहन चालक पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बजाय मुख्य सड़क और चौक के आसपास वाहन खड़ा करना पसंद करते हैं।

इससे एक ओर पार्किंग व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। शहरवासियों का कहना है कि जब नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगे हुए हैं तो उनके सामने वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।