NH-19 पर 6 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक: पलवल में फ्लाईओवर की मरम्मत शुरू, ये होंगे वैकल्पिक रास्ते

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19) पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की मरम्मत वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा सकती है। डीसी रेजिडेंस से पप्पन प्लाजा होटल तक एलिवेटेड फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य आज से शुरू होगा।

इसके चलते अगले छह दिनों तक राजमार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने और जाम लगने की आशंका है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से यात्रा की योजना पहले से बनाने और संभव हो तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

चरणबद्ध तरीके से होगा काम यातायात प्रभारी रविकांत के अनुसार, फ्लाईओवर की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। शुरुआती चरण में आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाली मुख्य लेन बंद रहेगी। इस दौरान वाहनों को फ्लाईओवर के नीचे से निकाला जाएगा।

इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर भी आवागमन बंद कर यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। दोनों दिशाओं में यातायात प्रभावित होने के कारण राजमार्ग के साथ-साथ आसपास के प्रमुख चौराहों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। वाहनों की कतारें लगने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है।

जल्दबाजी से बचें यातायात प्रभारी रविकांत ने वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और दैनिक यात्रियों से अपील की है कि मरम्मत कार्य के दौरान धैर्य बनाए रखें और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर की मरम्मत आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है।

वाहन चालक निर्धारित लेन में चलें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि यात्रा पर निकलने से पहले अतिरिक्त समय लेकर चलें। भारी वाहन चालकों और लंबी दूरी के यात्रियों को उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत दिशा में वाहन चलाने और अनावश्यक रूप से ओवरटेक करने से बचें, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो।

यात्रियों के लिए उपयोगी सुझाव यदि आप इस दौरान आगरा से दिल्ली या आसपास के सफर पर निकल रहे हैं, तो अपने गंतव्य के लिए सामान्य समय से थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें ताकि जाम में फंसने पर परेशानी न हो।

इसके साथ ही, सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और होमगार्ड्स के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। गलत दिशा में वाहन चलाने से पूरी तरह बचें, जिससे जाम और अधिक विकट हो सकता है। भारी वाहनों और लंबी दूरी के चालकों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सुझाए गए बाईपास और वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।