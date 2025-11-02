Palwal News: पलवल में आज शादियां ही शादियां, ट्रैफिक जाम में फंसने को रहें तैयार

जागरण संवाददाता, पलवल। शनिवार से शुभ घड़ी शुरू हो गई। रविवार को देवोत्थान एकादशी के चलते शहर के पूरे शहर के बैक्वेट हाल धर्मशाला, लान शादी के मंडपों से सजा होंगे। तेज संगीत के साथ खूब बैंड बाजे बजेंगे। रात दूल्हे घोड़ी चढ़ेंगे तो अल सुबह दुल्हनों की डोली उठेगी। करीब चार महीने बाद बाराती भी बारात में ठुमके लगाने को उतावले हैं।

ऐसे में यदि आप लोग जाम से बचने के लिए समय से पहले नहीं निकले तो शहर में लगा जाम आपकी खुशियों को फुर्र कर सकता है। हो सकता है आप शादी में शामिल हुए बिना ही बैरंग लौटना पड़े। क्योंंकि शहर की पूरी यातायात व्यवस्था चरमराई हुई हैं। वैंक्वेट हाल व धर्मशाला संचालकों का कहना है कि देवउठनी एकादशी पर्व से विवाह के लिए कुल 17 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इसलिए सभी शुभ मुहुर्त में दो नवंबर सबसे अधिक विवाह होंगे। संचालकों के अनुसार शहर में तीन सौ से अधिक जोड़े शादी के बंधन में बंधेगे।

इस स्थानों पर रहेगी जाम की स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के किनारे बने सभी बेक्वेट हाल बुक हैं। राजमार्ग किनारे करीब दो दर्जन से अधिक बैक्वेट हाल व रिजार्ट बने हुए हैं। इक्का-दुक्का को छोड़कर कहीं पार्किंग नहीं है। राजमार्ग के तो दोनों ओर विवाह मंडप बन गए हैं। इनके पास में पर्याप्त पार्किंग न होने से भी यातायात व्यवस्था बिगड़ेगी।

यह हाल हर साल होता है, लेकिन न तो बैंक्विट हाल संचालक पार्किंग की व्यवस्था करते हैं और न ही यातायात पुलिस इसे लेकर कोई खास कदम उठाती है। दूल्हा पक्ष वाले राजमार्ग किनारे ही बारात को नाचते गाते लेकर चलते हैं। इसी तरह रेलवे रोड, न्यू सोहना रोड, रसूलपुर रोड, पंजाबी धर्मशाला रोड पर भीषण जाम लग सकता है और ट्रैफिक के इंतजाम शून्य हैं।