Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Palwal News: पलवल में आज शादियां ही शादियां, ट्रैफिक जाम में फंसने को रहें तैयार

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    पलवल में आज कई शादियां होने के कारण ट्रैफिक जाम की आशंका है। शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने की संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। शादी के सीजन में पलवल में ट्रैफिक जाम आम बात है।

    prefferd source google
    Hero Image

    न्यू सोहना रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन में की जा रही सजावट। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। शनिवार से शुभ घड़ी शुरू हो गई। रविवार को देवोत्थान एकादशी के चलते शहर के पूरे शहर के बैक्वेट हाल धर्मशाला, लान शादी के मंडपों से सजा होंगे। तेज संगीत के साथ खूब बैंड बाजे बजेंगे। रात दूल्हे घोड़ी चढ़ेंगे तो अल सुबह दुल्हनों की डोली उठेगी। करीब चार महीने बाद बाराती भी बारात में ठुमके लगाने को उतावले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में यदि आप लोग जाम से बचने के लिए समय से पहले नहीं निकले तो शहर में लगा जाम आपकी खुशियों को फुर्र कर सकता है। हो सकता है आप शादी में शामिल हुए बिना ही बैरंग लौटना पड़े। क्योंंकि शहर की पूरी यातायात व्यवस्था चरमराई हुई हैं। वैंक्वेट हाल व धर्मशाला संचालकों का कहना है कि देवउठनी एकादशी पर्व से विवाह के लिए कुल 17 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इसलिए सभी शुभ मुहुर्त में दो नवंबर सबसे अधिक विवाह होंगे। संचालकों के अनुसार शहर में तीन सौ से अधिक जोड़े शादी के बंधन में बंधेगे।

    इस स्थानों पर रहेगी जाम की स्थिति

    राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के किनारे बने सभी बेक्वेट हाल बुक हैं। राजमार्ग किनारे करीब दो दर्जन से अधिक बैक्वेट हाल व रिजार्ट बने हुए हैं। इक्का-दुक्का को छोड़कर कहीं पार्किंग नहीं है। राजमार्ग के तो दोनों ओर विवाह मंडप बन गए हैं। इनके पास में पर्याप्त पार्किंग न होने से भी यातायात व्यवस्था बिगड़ेगी।

    यह हाल हर साल होता है, लेकिन न तो बैंक्विट हाल संचालक पार्किंग की व्यवस्था करते हैं और न ही यातायात पुलिस इसे लेकर कोई खास कदम उठाती है। दूल्हा पक्ष वाले राजमार्ग किनारे ही बारात को नाचते गाते लेकर चलते हैं। इसी तरह रेलवे रोड, न्यू सोहना रोड, रसूलपुर रोड, पंजाबी धर्मशाला रोड पर भीषण जाम लग सकता है और ट्रैफिक के इंतजाम शून्य हैं।

    कोई एडवाइजरी जारी नहीं

    शहर में रविवार को सैकड़ों विवाह हैं। यातायात व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्हें अभी तक विभाग की ओर से कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई है। जैसे निर्देश आएंगे, हम अपना काम करेंगे। ऐसे में रविवार रात को लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।