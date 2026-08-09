पलवल में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर शादी के 20 दिन बाद ही विवाहिता ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, पलवल। होडल थाना अंतर्गत एक गांव में शादी के महज 20 दिन बाद एक नवविवाहिता ने अपने मायके में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका के स्वजन का आरोप है कि एक युवक उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। होडल थाना पुलिस ने मृतका के चाचा की शिकायत पर आरोपित युवक, उसकी बहन समेत कुल पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।



पुलिस को दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी भतीजी की शादी बीते 19 जुलाई को मुंडकटी थाना अंतर्गत एक गांव में हुई थी। शादी के बाद वह अपने मायके आई हुई थी। आठ अगस्त 2026 की सुबह उसकी भतीजी ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

लगातार फोन करके कर रहा था ब्लैकमेल शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हसनपुर थाना अंतर्गत इलाहाबाद गांव निवासी जाहुल की रिश्तेदारी उनके गांव में थी। जाहुल के पास उसकी भतीजी के अश्लील फोटो और वीडियो थे, जिनके जरिए वह उसे लगातार फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप है कि जाहुल के इस कृत्य में उसकी बहन शाहिना, उसका पति मजरुद्दीन, आशिक और असगर भी पूरी तरह शामिल थे और जाहुल का साथ दे रहे थे।