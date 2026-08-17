मानसून में बढ़ा सर्पदंश का खतरा, पलवल में डेढ़ महीने में 95 लोगों को सांप ने काटा

अशोक कुमार यादव, पलवल। मानसून की वर्षा के साथ ही सर्पदंश (सांप के काटने) के मामलों में तेजी से उछाल आया है। पिछले जून-जुलाई व 12 अगस्त तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पलवल जिले में करीब 95 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं।

वर्षा के मौसम में जलभराव और बिलों में पानी भर जाने के कारण सांप सुरक्षित स्थानों की तलाश में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी आबादी और खेतों की ओर रुख कर रहे हैं। गनीमत है कि अभी तक जिला अस्पताल में कोई मरीज सांप काटने से नहीं मरा है।

सांप पकड़ने का कार्य करने वाले जनौली गांव निवासी नरेंद्र तेवतिया ने बताया कि वे प्रतिदिन पलवल शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से 10 से 20 सांप पकड़ रहे हैं। क्षेत्र में मुख्य रूप से रेड बोआ, धामन (रैट स्नेक), कामन करैत, स्पेक्टेकल्ड कोबरा (नाग) और रसेल वाइपर प्रजाति के सांप पाए जाते हैं।

इनमें कामन करैत, स्पेक्टेकल्ड कोबरा और रसेल वाइपर बेहद विषैले हैं, जबकि रेड बोआ और धामन बिना जहर वाले होते हैं। ये प्रजातियां अक्सर उपले के बिटौड़ों, जर्जर मकानों और घनी झाड़ियों में छिपी रहती हैं। झाड़-फूंक के चक्कर में न गंवाएं जान, सीधे पहुंचे जिला अस्पताल जिला नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लोग सांप काटने पर अक्सर ओझा या तांत्रिकों के पास झाड़-फूंक कराने चले जाते हैं। इससे इलाज में कीमती समय बर्बाद हो जाता है और मरीज की जान जोखिम में पड़ जाती है।

सर्पदंश का एकमात्र कारगर इलाज एंटी-स्नेक वेनम है, जो जिला अस्पताल में निश्शुल्क उपलब्ध है। डा. संजय शर्मा ने अपील की है कि सर्पदंश के मामले में घबराएं नहीं। जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी-स्नेक वेनम और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ तैनात है, जिससे समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान पूरी तरह बचाई जा सकती है।

सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार सांप काटने पर मरीज को शांत रखें और ढांढस बंधाएं। प्रभावित हिस्से से अंगूठी, घड़ी या तंग कपड़े तुरंत निकाल दें और प्रभावित अंग को स्थिर रखें। मरीज को बिना देर किए एम्बुलेंस या किसी साधन से तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचाएं।

यह कार्य बिल्कुल न करें सांप काटने पर अंधविश्वास, झाड़-फूंक या टोने-टोटके के चक्कर में समय बिल्कुल नष्ट न करें। घाव वाले स्थान पर कट या चीरा न लगाएं, मुंह से जहर चूसने की कोशिश न करें और न ही अंग पर बहुत कसकर पट्टी बांधें।