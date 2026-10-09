पलवल में ऑटो से फोन चोरी कर यूपीआई के जरिए एक लाख की ठगी, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। ऑटो में सफर के दौरान फोन चोरी कर यूपीआइ के माध्यम से 1.01 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टीकरी गुर्जर गांव निवासी सुमित के अनुसार वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वह पलवल से गदपुरी जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुए थे। ऑटो में उनके साथ तीन अन्य लोग पीछे बैठे थे। मौके से जा चुके थे सभी लोग पलवल बस स्टैंड के पास उन्होंने अपने मोबाइल से एक ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश की, जो असफल रहा। इसके बाद गदपुरी पहुंचकर किराया देकर जब वे ऑटो से उतरे और अपना फोन चेक किया, तो मोबाइल गायब मिला। पीड़ित जब तक ऑटो की तलाश में वापस लौटा, तब तक ऑटो चालक और उसमें सवार अन्य व्यक्ति मौके से जा चुके थे।