    पलवल में प्लॉट पर चिनाई बनी मौत की वजह, लाठी-डंडों से पूरे परिवार पर हमला; चार लहूलुहान

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:04 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पलवल। बघोला गांव में जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गदपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मामले में बघोला गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता आकाश ने शिकायत में बताया किपड़ोसी जगदीश उर्फ जग्गी ने पहले से ही प्लाट के पीछे की हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को एसडीएम पलवल को दी थी। एसडीएम ने मामले को बीडीपीओ को भेजा था और 30 दिसंबर को बीडीपीओ ने मौका मुआयना भी किया था।

    एक जनवरी को सुबह करीब नौ बजे वह अपने प्लाट पर चिनाई का काम करा रहा था। उसके साथ पिता दयाचंद, माता उषा देवी और छोटा भाई दीपांश मौजूद थे। उसी दौरान जगदीश उर्फ जग्गी, उसके बेटे रविंद्र व रुपेश, बहू संता और बेटी कामिनी लाठी, डंडे, फावड़ा व लोहे की राड लेकर आए और गालियां देते हुए चिनाई रोकने को कहा।

    जब पिता दयाचंद ने विरोध किया तो जगदीश ने डंडे से उनके सिर पर वार किया, रविंद्र ने लोहे की राड से मारा, जिससे दयाचंद बेहोश होकर गिर गए। आकाश ने पिता को बचाने की कोशिश की तो रुपेश ने फावड़े से उसके सिर पर वार किया। छोटा भाई बचाने आया तो रविंद्र ने उसके हाथ पर राड से मारा।

    माता उषा देवी को बचाते देख संता और कामिनी ने उनके हाथ पर डंडों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए और कहा कि दोबारा चिनाई की तो जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद घायलों को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया और मामले की शिकायत पुलिस में दी गई।

