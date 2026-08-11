Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पलवल के हसनपुर चौक पर गंदगी का अंबार, प्रशासन की अनदेखी से लोग परेशान

    By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:59 PM (IST)

    हसनपुर चौक के पास रेलवे लाइन और कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे खाली प्लॉटों में कचरा सड़ रहा है और भीषण बदबू फैल रही है। नालि ...और पढ़ें

    हसनपुर चौक के पास रेलवे लाइन और कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। (AI Generated Image)

    हसनपुर चौक के पास रेलवे लाइन और कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. हसनपुर चौक पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त।

    2. खाली प्लॉटों में कचरा सड़ने से भीषण बदबू।

    3. नालियां जाम, दूषित पानी से बीमारियों का खतरा।

    संवाद सहयोगी, होडल। हसनपुर चौक के निकट रेलवे लाइन और आसपास की कालोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वर्षा के मौसम में खाली पड़े प्लाटों में भरा कचरा सड़ने लगा है, जिससे उठती भीषण बदबू के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

    नालियों में जमा कीचड़, सड़कों पर बह रहा दूषित पानी

    कालोनी की नालियां कीचड़ और मिट्टी के दलदल से पूरी तरह अट चुकी हैं। पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने से दूषित पानी ओवरफ्लो होकर रास्तों पर जमा हो जाता है। इसके अलावा, क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिए न तो कोई स्थान तय किया गया है और न ही कहीं डस्टबिन रखे गए हैं, जिससे लोग खुले में कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं।

    डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कोई समय तय नहीं

    स्थानीय निवासी सौरभ, प्रदीप कुमार, जय प्रकाश, रवि शंकर और मनोज कुमार ने बताया कि महीनों से नालियों की कोई सफाई नहीं हुई है। कूड़ा उठाने वाले वाहनों के आने-जाने का कोई समय निश्चित न होने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वर्षा होते ही सड़ते कचरे पर जानवर मंडराते रहते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। साथ ही जलजमाव और गंदगी के चलते इलाके में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का डर है।

    अधिकारियों की चुप्पी और अनदेखी से गुस्सा

    निवासियों का कहना है कि उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कुछ जगहों पर दिक्कत हो रही है, प्रयास यह रहता है कि सभी जगह सिस्टम सही चलता रहे। हड़ताल के बाद सफाई अभियान चलाया जाएगा- डीके सोलंकी, एसडीओ, नगर परिषद

    यह भी पढ़ें- पलवल में करोड़ों की सीवर लाइन बनी आफत, टूटे मैनहोल से हादसों का मंडरा रहा खतरा


    खबरें और भी