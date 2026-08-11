पलवल के हसनपुर चौक पर गंदगी का अंबार, प्रशासन की अनदेखी से लोग परेशान

संवाद सहयोगी, होडल। हसनपुर चौक के निकट रेलवे लाइन और आसपास की कालोनियों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वर्षा के मौसम में खाली पड़े प्लाटों में भरा कचरा सड़ने लगा है, जिससे उठती भीषण बदबू के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

नालियों में जमा कीचड़, सड़कों पर बह रहा दूषित पानी कालोनी की नालियां कीचड़ और मिट्टी के दलदल से पूरी तरह अट चुकी हैं। पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने से दूषित पानी ओवरफ्लो होकर रास्तों पर जमा हो जाता है। इसके अलावा, क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिए न तो कोई स्थान तय किया गया है और न ही कहीं डस्टबिन रखे गए हैं, जिससे लोग खुले में कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं।