पलवल: अब हवा की गुणवत्ता का होगा ‘रियल टाइम’ हिसाब, आंबेडकर कॉलेज में लगेगा नया AQI स्टेशन

अंकुर अग्निहोत्री, पलवल। शहर के लगातार बढ़ते विस्तार, बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के बीच वायु प्रदूषण की निगरानी को और मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है।

शहर में अब एक और कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) यानी सरल शब्दों में कहें एक्यूआई (वायु गुणवत्ता) निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डॉ. बीआर आंबेडकर कॉलेज की जगह को अंतिम रूप दे दिया गया है।

नया स्टेशन स्थापित होने के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति की निगरानी पहले के मुकाबले अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से स्टेशन स्थापित करने के लिए तीन स्थानों का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इनमें डॉ. बीआर आंबेडकर कॉलेज, एसडी कॉलेज तथा बघौला स्थित सत्य साईं अस्पताल शामिल थे। प्रस्ताव वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को भेजा गया था।

स्थान का चयन करने के लिए आयोग की टीम ने पलवल शहर का दौरा कर विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। इसके बाद डॉ. बीआर आंबेडकर कॉलेज में स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इसे अक्टूबर तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

अभी लघु सचिवालय में है एक स्टेशन फिलहाल पलवल शहर में लघु सचिवालय परिसर में एक ही एक्यूआई निगरानी स्टेशन संचालित हो रहा है। शहर के बढ़ते दायरे को देखते हुए एक स्टेशन से पूरे शहर की हवा की स्थिति का सटीक आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

शहर के एक हिस्से में प्रदूषण का स्तर अधिक हो सकता है, जबकि दूसरे हिस्से में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हो सकती है। ऐसे में अलग-अलग स्थानों पर मॉनिटरिंग स्टेशन होने से प्रदूषण की वास्तविक तस्वीर सामने आने में मदद मिलेगी।

नया स्टेशन शुरू होने के बाद शहर में कुल दो सीएएक्यूएमएस हो जाएंगे। इससे विशेष रूप से शहर के बाहरी क्षेत्रों और उन इलाकों की हवा पर नजर रखी जा सकेगी, जहां वर्तमान में प्रदूषण की निगरानी सीमित है। रियल-टाइम आंकड़े उपलब्ध होने से प्रशासन को भी प्रदूषण की स्थिति के अनुसार तत्काल निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पीएम-2.5 और पीएम-10 समेत कई प्रदूषकों की होगी निगरानी सीएएक्यूएमएस हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों की लगातार निगरानी करने वाला आधुनिक सिस्टम है। इसके माध्यम से पीएम-2.5, पीएम-10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन सहित विभिन्न प्रदूषकों के स्तर को रिकॉर्ड किया जाता है।

स्टेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पता चल सकेगा कि किसी क्षेत्र में प्रदूषण सामान्य है, बढ़ा हुआ है या खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। रियल-टाइम डाटा मिलने से प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में प्रशासन को कार्रवाई के लिए अधिक ठोस आधार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों, यातायात या धूल के कारण प्रदूषण बढ़ता है तो संबंधित विभाग को समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिल सकेगी।

अक्टूबर के बाद बढ़ती है प्रदूषण की समस्या पलवल में अक्टूबर के बाद वायु प्रदूषण की समस्या अधिक गंभीर होने लगती है। मौसम में बदलाव, हवा की गति कम होने, वाहनों से निकलने वाले धुएं, सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में शहर के विभिन्न हिस्सों से प्रदूषण के सटीक आंकड़े मिलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

एक ही निगरानी स्टेशन से मिले आंकड़ों को पूरे शहर की स्थिति का प्रतिनिधि मानना हमेशा उचित नहीं होता। यही वजह है कि दूसरे स्टेशन की जरूरत महसूस की गई। आंबेडकर कॉलेज में स्टेशन स्थापित होने के बाद शहर के एक बड़े हिस्से की हवा की गुणवत्ता की अलग से निगरानी की जा सकेगी।

प्रदूषण बढ़ा तो लिए जा सकेंगे तत्काल फैसले नए स्टेशन से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर प्रशासन को यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रदूषण किस क्षेत्र में और किस समय अधिक बढ़ रहा है। यदि किसी इलाके में वायु गुणवत्ता लगातार खराब पाई जाती है तो वहां पानी का छिड़काव बढ़ाने, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण करने, धूल उड़ने वाले स्रोतों पर कार्रवाई करने या जरूरत पड़ने पर यातायात व्यवस्था में बदलाव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

इसके अलावा प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। स्कूल, अस्पताल और अन्य संस्थान भी एक्यूआई के स्तर के अनुसार अपनी गतिविधियों को लेकर आवश्यक सतर्कता बरत सकेंगे। क्या होता है एक्यूआई निगरानी स्टेशन एक्यूआई निगरानी स्टेशन के माध्यम से यह पता चलता है कि किसी स्थान की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। सीएएक्यूएमएस हवा में मौजूद प्रदूषक कणों और गैसों को लगातार मापता रहता है। इन आंकड़ों के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई तैयार होता है।