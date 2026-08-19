पलवल फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, नाबालिग स्कूटी सवार की लापरवाही से दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एलिवेटेड फ्लाईओवर पर स्कूटी चालक और बाइक चालक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा स्कूटी चला रहे नाबालिग की लापरवाही के कारण हुआ, जो गलत दिशा से वाहन चला रहा था।

पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिए हैं। शेखपुरा (पलवल) निवासी सुभाष चंद जैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 अगस्त की रात करीब आठ बजे उनका 17 वर्षीय पोता तन्मय जैन अपनी स्कूटी से एलिवेटेड फ्लाईओवर से गुजर रहा था।

जैसे ही वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास पहुंचा, तो होडल की तरफ से आ रही एक बाइक में सामने से टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कूटी सवार नाबालिग गलत दिशा से आ रहा था, जिसके चलते दोनों वाहनों का संतुलन बिगड़ गया और यह भयानक हादसा हुआ।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसके बाद दोनों वाहन मौके से गुजर रही एक बस से भी जा टकराए, जिससे बस भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। हालांकि, गनीमत रही कि बस में मौजूद निजी कंपनी के कर्मियों में से किसी को चोट नहीं आई।