    पलवल में बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    पलवल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिससे उनमें गुस्सा है। उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है।

    धरना प्रदर्शन करते हुए बिजली कर्मचारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता पर उदासीन व गैर-जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाते हुए बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को निगम कार्यालय के सामने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि जुलाई 2025 में दी गई मांगों व समस्याओं के एजेंडे पर चार महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले आयोजित इस धरने की अध्यक्षता यूनिट प्रधान राजकुमार डागर ने की तथा संचालन यूनिट सचिव सरजीत सौरभ ने किया। धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य उपप्रधान एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान जितेंद्र तेवतिया न कहा कि यूनियन ने जुलाई में ही कार्यकारी अभियंत पलवल को विस्तृत एजेंडा सौंपा था, लेकिन न तो उस पर कोई काम हुआ और न ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया।

    पूरे दिन गायब रहे कार्यकारी अभियंता

    तेवतिया ने बताया कि जब 13 नवंबर 2025 को यूनियन ने आंदोलन का नोटिस दिया तो आनन-फानन में गलत एवं भ्रामक जवाब बनाकर यूनियन को भेज दिया गया, जिससे कर्मचारियों में और रोष बढ़ गया। बार-बार अनुरोध के बावजूद कार्यकारी अभियंता ने न तो यूनियन प्रतिनिधियों से बात की और न ही कोई बैठक की। प्रदर्शन के दिन तो कार्यकारी अभियंता पूरे दिन कार्यालय से गायब रहे।

    यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कार्यकारी अभियंता ने शीघ्र कर्मचारियों की जायज मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन को और तेज करते हुए उनके कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। धरने में वरिष्ठ उपप्रधान वीरपाल, उपप्रधान योगेश पाठक, सह सचिव पवन शर्मा, दुलीचंद, वित्त सचिव दीपक शर्मा, मनोज डागर, मनफूल डागर आदि मौजूद रहे।