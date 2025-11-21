पलवल में बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पलवल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता पर उदासीन व गैर-जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाते हुए बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को निगम कार्यालय के सामने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि जुलाई 2025 में दी गई मांगों व समस्याओं के एजेंडे पर चार महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।



ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले आयोजित इस धरने की अध्यक्षता यूनिट प्रधान राजकुमार डागर ने की तथा संचालन यूनिट सचिव सरजीत सौरभ ने किया। धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य उपप्रधान एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान जितेंद्र तेवतिया न कहा कि यूनियन ने जुलाई में ही कार्यकारी अभियंत पलवल को विस्तृत एजेंडा सौंपा था, लेकिन न तो उस पर कोई काम हुआ और न ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया।