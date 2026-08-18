राजीनामा न करने पर दलित युवक से मारपीट, जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, पलवल। गदपुरी थाना अंतर्गत असावटी गांव में पुरानी शिकायत पर राजीनामा न लिखने को लेकर युवक के साथ मारपीट, जातिसूचक अपमान और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गांव असावटी निवासी पीड़ित टेकचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सात अगस्त को वह दुकान से घर लौट रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की बाइक पर देवा अपने एक साथी के साथ आया और उसे देखते ही जातिसूचक गालियां देने लगा। विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।