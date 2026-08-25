क्रेडिट कार्ड का इंटरनेशनल चार्ज हटाने का झांसा, साइबर ठगों ने उड़ाए 1.80 लाख; पहले APK भेजा, फिर ईमेल लिंक

जागरण संवाददाता, पलवल। क्रेडिट कार्ड पर लगे 'इंटरनेशनल चार्जेस' हटाने और रिफंड का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 1.80 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत पर पलवल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बहीन गांव निवासी पीड़ित महेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 22 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से काल आई। काल करने वाले ने खुद को एसबीआई का एजेंट बताते हुए कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर यूनिवर्सल इंटरनेशनल चार्जेस लगे हुए हैं। आरोपित ने चार्जेस हटवाने और 1,885 रुपये रिफंड कराने का दावा किया।

शुरुआत में ठग ने वाट्सएप के जरिए एक एपीके फाइल भेजी, जिसे पीड़ित ने डाउनलोड करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपित ने ईमेल पर एक लिंक भेजा। पीड़ित द्वारा लिंक खोलने पर उसमें क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी गई।