पलवल में दिनदहाड़े चिकन विक्रेता को मारीं गोलियां, गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए किया रेफर

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैंप थाना अंतर्गत रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब हमलावरों ने दिनदहाड़े एक चिकन विक्रेता युवक पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

वारदात में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अभी हमलावरों और हमले का कारण नहीं पता चला पाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक की पहचान शहर के सैयदवाड़ा मोहल्ला निवासी वसीम के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वसीम रोजाना की तरह रविवार सुबह रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अपनी चिकन की दुकान खोल रहा था।