पलवल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत; बेटा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैंप थाना अंतर्गत अलावलपुर रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं, हादसे के बाद आरोपी चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मूल रूप से गहलब के रहने वाले 77 वर्षीय खचेरा अपने परिवार के साथ शहर के सल्लागढ़ में रहते थे। रविवार रात को वह अपने पुत्र अजयपाल के साथ कैलाश नगर स्थित सत्संग में गए थे।