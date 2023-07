हथीन थाना अंतर्गत गांव पोंडरी में बंदूक की नोक पर एक युवक का गांव से ही अपहरण कर लिया गया। तीन दिन बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया है। हथीन थाना पुलिस ने मामले में एक नामजद व अन्य आरोपितों के खिलाफ अपहरण आर्म्स में समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपहरणकर्ता बाइक से अपहरण करके ले गए हैं।

Palwal News: बंदूक की नोक पर युवक का अपहरण, तीन दिन बाद भी नहीं लगा कोई सुराग

Your browser does not support the audio element.