Palwal News: स्पीड ब्रेकर को लेकर हुए विवाद में घायल महिला ने तोड़ा दम, पांच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। जवाहर नगर कैंप में सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर को लेकर हुए झगड़े में घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला पर शराब की बोतलों, लोहे की रॉड, ईंट-पत्थरों से हमला किया गया था। महिला तीन दिन तक मौत से जूझती रही। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में पांच नामजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के अनुसार मामले में जवाहर नगर कैंप की रहने वाली रेखा ने शिकायत दर्ज करवाई कि बीती 14 जुलाई उसके ऊपर सुरेश उर्फ दिलीप, साहिल, अंकुश, आकाश, विकास और उनके स्वजन ने तीसरी मंजिल से शराब की बोतलें और लोहे की रॉड फेंक कर जान से मारने का प्रयास किया। उसकी भतीजी सरिता और उसके पुत्र पर ईंट से वार किया गया। इस हमले में उसकी भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता के अनुसार, उसने आरोपितों का विरोध किया, मगर आरोपित उसकी भतीजी पर जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर, शराब की बोतलों और लोहे की रॉड से बार-बार वार करते रहे। हमले में उसकी भतीजी सरिता उर्फ नीतू को सिर में गंभीर चोटें आई थी। जिसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। सरिता दो दिन तक शहर के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रही, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल के जाया गया था। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में सरिता ने दम तोड़ दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके घर के पास सड़क पर आरोपित पक्ष द्वारा स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। इस स्पीड ब्रेकर से उन्हें परेशानी होती थी। इसी को लेकर यह झगड़ा हुआ था। कैंप थाना प्रभारी के अनुसार मामले में 14 जुलाई को पुलिस को जवाहर नगर कैंप में झगड़े की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। मौके पर दोनों पक्षों में झगड़ा होना पाया गया। हमले में पुलिस ने मामले में मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में अब हत्या की धारा जोड़ दी गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कैंप थाना, साइबर थाना और सीआईए की टीम गठित की गईं हैं। टीमें आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

