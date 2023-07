प्रेमी को फोन कर बुलाया घर और ससुरालवालों की करवा दी पिटाई, ससुर पहुंचे अस्पताल तो गहने-नकदी लेकर हुई फरार

पलवल के चांदहट थाना प्रभारी कैलाश चंद भड़ाना के अनुसार मामले में एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह सफेदी का कार्य करता है। कई दिनों से उसकी पत्नी के गांव के ही रहने वाले युवक के साथ अवैध संबंध हैं। उसने कई बार इसका विरोध किया मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई।

चांदहट थाना पुलिस कर रही मामले की जांच।

पलवल, जागरण संवाददाता। पलवल के चांदहट थाना अंतर्गत एक गांव में महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर ससुरालजनों पर हमला कर दिया। हमले में महिला का ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार फरीदाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद महिला घर से कीमती जेवरात और 80 हजार की नकदी लेकर फरार हो गई। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मारपीट जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला चांदहट थाना प्रभारी कैलाश चंद भड़ाना के अनुसार मामले में एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह सफेदी का कार्य करता है। कई दिनों से उसकी पत्नी के गांव के ही रहने वाले युवक के साथ अवैध संबंध हैं। उसने कई बार इसका विरोध किया, मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। पांच जुलाई को बुलाया प्रेमी को घर बीती पांच जुलाई को दोपहर के करीब एक बजे उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को फोन कर घर बुला लिया और आरोपित ने आते ही उनके स्वजन के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपित ने घर में पड़ी रॉड से उसके पिता के सिर पर वार किया, जिससे उसके पिता का सिर फट गया। उसकी पत्नी ने भी उसकी मां और भाभी के साथ मारपीट की। इसकी वीडियो भी उनके पास है। उसके पिता ने शोर मचाया तो मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों को देखकर भागा प्रेमी ग्रामीणों को देखकर आरोपित युवक मौके से फरार हो गया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गया। आरोपित यह भी कहकर गया कि उसकी पुलिस और राजनीति में पकड़ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद उसके पास घर से फोन आया और पूरी घटना के बारे में उसे बताया गया। वह घर पहुंचा और अपने पिता को बाइक से लेकर जिला नागरिक अस्पताल गया। ससुर के अस्पताल जाते ही घर से भागी बहू उसके पिता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला नागरिक अस्पताल से फरीदाबाद के निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इसी दौरान उसकी पत्नी मौका देखकर कीमती जेवरात और 80 हजार रुपये लेकर घर से भाग गई। उसने अपनी ससुराल में पत्नी के बारे में पूछताछ की तो ससुरालजनों ने उसे धमकी दी और कहा कि वह उसके खिलाफ पत्नी को गायब करने और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाएंगे।

Edited By: Pooja Tripathi