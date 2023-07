Palwal में चोरों ने पुलिसकर्मियों पर तानी पिस्टल, लूटपाट की सूचना पर घटनास्थल पहुंची थी पुलिस टीम

पलवल में लूटपाट करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कैंप थाना प्रभारी के अनुसार मामले में किठवाडी पुल चौकी के सब इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती रविवार की रात को करीब ढाई बजे टीम अलीगढ़ रोड पर गश्त कर रहे थे। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार को आता देखकर एक युवक ने टोर्च की रोशनी मारी और कार को रुकवा लिया।

Palwal में चोरों ने पुलिसकर्मियों पर तानी पिस्टल।

Your browser does not support the audio element.

पलवल, जागरण संवाददाता। पलवल में राहगीरों से लूटपाट करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बदमाशों ने कार सवार पुलिसकर्मियों को राहगीर समझकर रोक लिया और पुलिसकर्मी की कनपटी पर बंदूक निकालकर लूटपाट का प्रयास किया। मगर पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए चारों बदमाशों को दबोच लिया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर लूट, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपितों से कई वारदातों के खुलासों की संभावना है। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के अनुसार, मामले में किठवाडी पुल चौकी के सब इंस्पेक्टर महावीर ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती रविवार की रात को करीब ढाई बजे टीम अलीगढ़ रोड पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि चार युवक अलीगढ़ रोड पर धान मील के समीप राहगीरों से लूटपाट करने के लिए एक खाली प्लॉट में छुपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार को आता देखकर एक युवक ने टोर्च की रोशनी मारी और कार को रुकवा लिया। कार के रुकते ही अचानक तीन युवक आए। एक युवक ने कार का दरवाजा खोलकर उसकी कनपटी पर बंदूक लगा दी। बाकी युवकों ने भी कार के अन्य दरवाजे खोल लिए। आरोपितों ने कहा कि जो भी रुपये हैं, वह निकाल कर दे दो। तो उसी दौरान चालक सलमान ने कार की लाइट जला दी। कार की लाइट जलते ही युवक पुलिस की वर्दी देखकर भागने लगे। मगर पुलिस टीम ने हथियार समेत युवकों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपितों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम इस्लामाबाद का रहने वाला निसार, भगत जी कॉलोनी के रहने वाले राजू, कृष्ण और जतिन उर्फ पिस्टल बताए।

Edited By: Nitin Yadav