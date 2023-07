पलवल: गोलियों से भून कर युवक की हत्या, आधी रात को पुलिस को मिली सूचना; हुई छह राउंड फायरिंग

पलवल थाना अंतर्गत भवन कुंड चौकी के प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि उनकी पुलिस को रात के करीब 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव आल्हापुर के समीप पातली रोड पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। सचिन गांव में खेती बाड़ी करता था।

मृतक सचिन की छह गोलियां मारकर की हत्या।

पलवल, जागरण संवाददाता। पलवल थाना अंतर्गत गांव आल्हापुर के समीप शुक्रवार की रात को एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। युवक के हत्यारों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शहर थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में भैंसरावली के रहने वाले प्रवीण ने बताया कि उसका 30 वर्षीय भाई सचिन गांव में खेती बाड़ी करता था और सेक्टर 77 स्थित फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता था। शुक्रवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे सचिन अपनी पत्नी अंजलि को गांव भैंसरावली से लेकर अपने फ्लैट पर छोड़ने के लिए गया था। रात 12 बजे पुलिस को मिली थी सूचना इसके बाद वह वापस गांव स्थित घर आया और वहां से कहीं चला गया। रात को करीब 12 बजे पलवल की शहर थाना पुलिस का उनके गांव के सरपंच के पास फोन आया कि सचिन को किसी ने गोली मार दी है और सचिन का शव जिला नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। सरपंच ने तुरंत उन्हें मामले की सूचना दी। वह आनन-फानन में पलवल की भवन कुंड चौकी पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनके भाई की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। सचिन की बाइक भी घटनास्थल पर मिली है। शहर थाना अंतर्गत भवन कुंड चौकी के प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि उनकी पुलिस को रात के करीब 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव आल्हापुर के समीप पातली रोड पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। कागजातों के आधार पर हुई पहचान मृतक युवक के पास मिले कागजातों के आधार पर उसकी पहचान गांव भैंसरावली के रहने वाले सचिन के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने तुरंत सचिन के स्वजन को सूचित किया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

