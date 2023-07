Palwal: पत्नी के अवैध संबंध और जान से मारने की धमकियों से डरकर युवक ने की आत्महत्या, ससुरालियों पर भी लगे आरोप

पलवल के शिकायतकर्ता के अनुसार उसके बेटे को ससुरालजन बार-बार फोन पर जान से मारने धमकी दे रहे थे। उसकी पुत्रवधू नीलम ने भी उन्हें फोन पर धमकी दी थी और जान से मरवाने की बात कही थी उसकी पुत्रवधु नीलम के उत्तर प्रदेश के धनगाय के रहने वाले धीरज के साथ अवैध संबंध थे। नीलम के माता-पिता और उनके बड़े बेटे की पुत्रवधु गीता भी वारदात में शामिल हैं।

पत्नी के प्रेमी की धमकियों से डरा, की आत्महत्या। जागरण

Your browser does not support the audio element.

पलवल, जागरण संवाददाता। होडल में पत्नी के अवैध संबंध और जान से मारने की धमकियों से डरकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आरोप लगाया गया है मृतक की पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध थे, जिस कारण मृतक को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मृतक को उसकी पत्नी, पत्नी का प्रेमी और ससुरालजन भी धमकी दे रहे थे। होडल थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। होडल थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के अनुसार मामले में होडल की चरण सिंह कॉलोनी के रहने वाले देशराज ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके पुत्र देवेंद्र ने बीती 13 जुलाई को अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने और ससुरालजनों के डराने-धमकाने से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप- ससुरालवाले भी धमकाते थे उसे शिकायतकर्ता के अनुसार उसके बेटे को ससुरालजन बार-बार फोन पर जान से मारने धमकी दे रहे थे। उसकी पुत्रवधू नीलम ने भी उन्हें फोन पर धमकी दी थी और जान से मरवाने की बात कही थी। उसकी पुत्रवधु नीलम के उत्तर प्रदेश के धनगाय के रहने वाले धीरज के साथ अवैध संबंध थे। धीरज का साथ उत्तर प्रदेश के धनगाय का ही रहने वाला पप्पू भी देता था। शिकायतकर्ता के अनुसार नीलम के माता-पिता और उनके बड़े बेटे की पुत्रवधु गीता भी इस वारदात में शामिल हैं।

Edited By: Pooja Tripathi