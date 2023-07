Palwal: प्रेम-प्रसंग के चलते खाई लाठी-डंडे, अस्पताल में तोड़ा शख्स ने दम; आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

क्राइम ब्रांच पलवल ने प्रेम-प्रसंग के चलते युवक का अपहरण कर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वारदात में प्रयुक्त लाठी एवं स्कूटी बरामद कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लहूलुहान अवस्था में निखिल ने शिकायतकर्ता को बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था।

