पलवल: रोडवेज बस की टक्कर से कांवड़िया की मौत, साथी घायल

शिकायतकर्ता अतुल गर्ग के अनुसार इसके बाद वह भागकर घटनास्थल के पास ही मौजूद मुंडकटी थाने में गया और पुलिस को सूचित किया। उसने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विनय को एंबुलेंस से जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक विनय कुमार की फाइल फोटो। जागरण

Your browser does not support the audio element.

पलवल, जागरण संवाददाता। पलवल के मुंडकटी थाना के समीप उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से एक कांवड़िया की मौत हो गई, जबकि उसका उसका साथी भी घायल हो गया। मुंडकटी थाना पुलिस ने मामले में मृतक के साथी की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पांच जुलाई को निकले थे कांवड़ लेने मुंडकटी थाना प्रभारी सचिन कुमार के अनुसार मामले में आगरा के अनुराग नगर के रहने वाले अतुल गर्ग ने शिकायत दी है कि वह अपने पड़ोसी विनय, राहुल, ऋतिक के साथ बीती पांच जुलाई को आगरा से हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए निकले थे। बीती 12 जुलाई की रात को करीब साढ़े 11 बजे मुंडकटी थाने के समीप वह कांवड़ लेकर आगरा की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार उत्तर प्रदेश की रोडवेज बस ने पीछे से उसे और विनय को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से विनय गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि उसे भी चोटें आई। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक बस सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोस्त की शिकायत पर मामला किया दर्ज शिकायतकर्ता अतुल गर्ग के अनुसार इसके बाद वह भागकर घटनास्थल के पास ही मौजूद मुंडकटी थाने में गया और पुलिस को सूचित किया। उसने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विनय को एंबुलेंस से जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी विकास कुमार के अनुसार मामले में शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बस की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Pooja Tripathi