Palwal: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार किसान के पैर को कुचला, शरीर में फैले इंफेक्शन के कारण किसान ने तोड़ा दम

Palwal Road Accident फोटो - मृतक का फाइल फोटो

पलवल, जागरण संवाददाता। चांदहट थाना अंतर्गत अलीगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और फिर बाइक सवार किसान के पैर को कुचलते हुए चली गई। करीब 17 दिन तक किसान का उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चलता रहा, मगर पैर में हुआ इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल गया, जिस कारण उसने दम तोड़ दिया। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चांदहट थाना प्रभारी कैलाश चंद भड़ाना के अनुसार मामले में गांव सुल्तानपुर के रहने वाले पंकज ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह और उसका चाचा सतपाल बीती दो जुलाई को सुबह करीब पांच बजे बाइक पर सवार होकर गांव से पलवल जा रहे थे। चांदहट थाना के समीप पेट्रोल पंप के पास पीछे से आई तेज एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी टक्कर लगने से वह और उसके चाचा सड़क पर गिर गए। आरोपित अपनी गाड़ी से उसके चाचा के पैरों को कुचलता हुआ फरार हो गया। उसने तुरंत चांद हट थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसकी उसके चाचा को पुलिस की 112 नंबर गाड़ी से जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार इलाज के दौरान उसके चाचा के पैर में इंफेक्शन हो गया, जो कि इतना बढ़ गया कि धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया। इंफेक्शन के कारण बीती 19 जुलाई को उसके चाचा ने दम तोड़ दिया।

Edited By: Abhishek Tiwari