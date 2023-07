शहर थाना अंतर्गत गांव जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में किसान को गंभीर चोटें आईं। किसान की जेब मे रखे 9500 रुपये भी लूट लिए।घायल किसान को उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफ़र कार दिया गया। किसान ने हमले का शक गांव के दो व्यक्तियों पर जताया है।

Palwal News: जमीनी विवाद में किसान पर जानलेवा हमला, जेब से 9500 रुपये भी लूटे

पलवल, जागरण संवाददाता। शहर थाना अंतर्गत गांव जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में किसान को गंभीर चोटें आईं। किसान की जेब मे रखे 9500 रुपये भी लूट लिए। घायल किसान को उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफ़र कार दिया गया। किसान ने हमले का शक गांव के दो व्यक्तियों पर जताया है। आरोप है कि जमीनी विवाद में यह हमला कराया गया है। शहर थाना पुलिस ने मामले में दो नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में गांव अज़ीज़ाबाद के रहने वाले आलिम ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह खेती-बाड़ी का कार्य करता है। उसके साथ धोखाधड़ी कर उसकी जमीन हबीबन के नाम करा ली गई थी। जब उसे पता चला तो उसकी पत्नी शकीला ने बैयमाना रद्द करवाने के लिए अदालत में याचिका दायर की। इसे लेकर बीती 2 जुलाई को हबीबन, नजीम और मुज्जी ने उसे व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि यदि मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तो उसे उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। शिकायतकर्ता के अनुसार चार जुलाई को दोपहर के करीब 12 बजे वह गांव से पलवल आया था। गांव से ही बाइक पर नजीम और मूज्जी उसका पीछा कर रहे थे। रसूलपुर चौक पर वह वापस गांव जाने के लिए ऑटो के इंतजार में खड़ा हुआ था। उसी दौरान अचानक दो व्यक्तियों ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। उसके चेहरे पर पांच टांके लगे। आंख के पास भी गंभीर चोट आई। आरोपितों ने उसकी जेब में रखे 9500 रुपये भी लूट लिए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला नागरिक अपसताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया।

Edited By: Abhishek Tiwari