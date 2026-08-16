पलवल में परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एक लाख रुपये का था इनाम

जागरण संवाददाता, पलवल। एसटीएफ गुरुग्राम और हथीन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने हथीन के खरिया मोहल्ला में परिवार को बंधक बनाकर की गई डकैती के मामले में एक लाख पांच हजार रुपये के अंतरराज्यीय इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मथुरा (उत्तर प्रदेश) के रायपुर बांगर के रहने वाले धारा सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

हथीन थाना प्रभारी नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अप्रैल की रात हथीन के खरिया मोहल्ला निवासी सन्नी के घर में आठ-दस हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला था। बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर हथियारों के बल पर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लूट ली थी और फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना हथीन में मुकदमा दर्ज किया गया था।

धारा सिंह का रहा है लंबा आपराधिक रिकॉर्ड इस मामले में चौकी शहर हथीन प्रभारी अनिल कुमार की टीम ने पहले ही कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल तीन मुख्य आरोपितों सुभाष, नरेश और शंकर पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस इनसे वारदात में प्रयुक्त बुलेट बाइक, डंडा और लूटी गई रकम का हिस्सा पहले ही बरामद कर चुकी है। 13 अगस्त को संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपित धारा सिंह को भी धर दबोचा।

गिरफ्तार धारा सिंह का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में डकैती और लूट जैसे संगीन मामलों के तहत कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा उसपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था, जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज डकैती व लूट के तीन अन्य मामलों में से एक डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 1,00,000 रुपये का भारी इनाम घोषित था।