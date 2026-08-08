पलवल में 3 करोड़ से बनी सड़क 4 महीने में उधड़ी, हसनपुर-माहोली मार्ग गड्ढों में बदला; निर्माण पर सवाल

जागरण संवाददाता, हसनपुर। हसनपुर से माहोली जाने वाला मार्ग निर्माण के महज चार महीने बाद ही जगह-जगह से टूटने लगा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से ये सड़क बनाई गई है।

इस चार किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह-जगह से डामर और रोड़ी उखड़ने से सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। इससे सड़क में घटिया गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल होने के आरोप लग रहे हैं।

बता दें कि इस सड़क को बनाने की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। इसी को देखते हुए बीते वर्ष इस सड़क के निर्माण की योजना बनाई गई। लोक निर्माण विभाग ने इसके निर्माण का जिम्मा सड़क निर्माण कार्य केके बोरा कंट्रक्शन कंपनी को दिया।

करीब तीन करोड़ की लागत से यह सड़क बनाकर तैयार हुई। इससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी कि अब कई वर्षों तक सुरक्षित और सुगम सफर मिलेगा। लेकिन यह सड़क चार महीने में ही टूटने लगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण से पहले पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और नालियों का निर्माण अधूरा रहने के कारण बरसात का पानी सड़क पर जमा होने से परतें उखड़ने लगी हैं।

निर्माण कार्य के दौरान जमकर अनियमितताएं बरती गईं, जिसके चलते महज चार महीने के भीतर ही सड़क की यह बदतर हालत हो गई है। हसनपुर को यूपी के दर्जनों गांवों से जोड़ती है सड़क यह सड़क हसनपुर को उत्तर प्रदेश के दर्जनों गांवों से जोड़ती है और माहोली के रास्ते राहगीर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिससे जर्जर मार्ग के कारण आवागमन भारी रूप से प्रभावित हो रहा है।