वाहनों की चोरी और फर्जी दस्तावेज बनाकर जम्मू-कश्मीर में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पीड़ित को सता रहा ये डर

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में होडल थाना अंतर्गत एक संगठित गिरोह द्वारा वाहनों की चोरी और फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में एक स्विफ्ट कार की चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल के रहने वाले शिकायतकर्ता राम गोपाल ने थाने में दी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी स्विफ्ट कार, फाइनेंस पर थी। यह कार उनके दोस्त धर्मेंद्र ने ले ली और कहा कि किस्त वह भर देगा। बाद में धर्मेंद्र ने कार को कोट के रहने वाले सुभन उर्फ सुबेदीन को किराए पर दे दिया। सुबेदीन ने कथित तौर पर राम गोपाल के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तैयार कराया और कार को जम्मू-कश्मीर के किसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की कोशिश की।

राम गोपाल को जब वाहन प्राधिकरण से ट्रांसफर का मैसेज मिला, तो वे जांच कराने पहुंचे और उन्हें तब फर्जीवाड़े का पता चला। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में शिकायत देकर गाड़ी के ट्रांसफर पर रोक लगवाई, जिससे कार किसी और के नाम होने से बच गई।

शिकायत में आगे आरोप है कि सुबेदीन और घासेड़ा का रहने वाला सलीम, इंदाना का रहने वाला शाहरुख और साहिद अन्य लोगों के साथ मिलकर पंजाब और अन्य राज्यों से गाड़ियां लाकर फर्जी कागजात बनवाते हैं और जम्मू में बेच देते हैं।