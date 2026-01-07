पलवल में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली वजन से जाने लगी पीछे, टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत; चालक फरार

जागरण संवाददाता, पलवल। कैंप थाना अंतर्गत कुशलीपुर फ्लाईओवर पर गन्ने से लदे ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बुज़ुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीघौट के रहने वाले ओमप्रकाश के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पांच जनवरी 2026 की रात करीब को ओमप्रकाश अपने बेटे भूपेंद्र के साथ बाइक पर पलवल रेलवे स्टेशन से गांव दीघौट लौट रहे थे। बाइक भूपेंद्र चला रहा था। जब वे कुशलीपुर फ्लाईओवर पर पहुंचे, तो उनके आगे गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राॅली चल रही थी।

अचानक ट्रैक्टर-ट्राॅली पीछे की ओर आने लगी। स्थिति को भांपते हुए भूपेंद्र बाइक रोककर ट्रैक्टर चालक की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक ट्राली वजन के कारण काफी पीछे आ चुकी थी और बाइक पर बैठे ओमप्रकाश को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ओमप्रकाश बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े।

भूपेंद्र ने बड़ी मुश्किल से ट्राली के टायर के नीचे ईंट लगाकर ट्रैक्टर को रोका, लेकिन ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद भूपेंद्र ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर अपने पिता को सरकारी अस्पताल पलवल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।