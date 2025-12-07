दिल्ली से लापता शेफ की हत्या कर हाईवे पर फेंकी लाश, सामने आया लव कनेक्शन
दिल्ली में लापता शेफ की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें प्रेम-प्रसंग का कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को हाईवे से बरामद किया और कुछ आरोपियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। प्रेम-प्रसंग के चलते दिल्ली से लापता शेफ की हत्या कर शव राष्ट्रीय राजमार्ग 19 किनारे फेंक दिया गया। हत्या करने के बाद पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को भी कुचल दिया गया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटे में ही शव की शिनाख्त कर ली। मृतक के चाचा ने नामजद के विरुद्ध मुंडकटी थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक का शव शनिवार शाम को पलवल के तुमसरा मोड़ के पास एक खाली प्लाट में मिला था। शव की हालत देखकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। मृतक का चेहरा पूरी तरह कुचल दिया गया था, ताकि शिनाख्त न हो सके। गले में सफेद रंग का गमछा और शरीर पर लाल टी-शर्ट पहनी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। कुछ ही घंटे में पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली।
मृतक की पहचान दिल्ली के ओखला फेज-एक स्थित मावी मोहल्ला के रहने वाले सुमित कुमार के रूप में हुई। वह मूल रूप से (बिहार) का रहने वाला था। स्वजन के अनुसार सुमित बीती तीन दिसंबर को सुबह अपने काम पर ओखला गया था और दोपहर 12 बजे वापस आ गया था। शाम करीब पांच बजे तक वह किराने की दुकान पर दिखा था, उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। छह दिसंबर को जब शव की खबर मिली तो चाचा प्रमोद राय ने कपड़ों और फोटो से शव की शिनाख्त की।
मृतक के चाचा प्रमोद राय ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि हत्या उसी मोहल्ले में किराए पर रहने वाले रणजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। पहचान छुपाने के लिए चेहरा कुचलकर लाश को पलवल हाईवे के पास प्लाट में फेंक दिया। प्रमोद राय के अनुसार सुमित दिल्ली में ही शेफ का काम करता था। वह आरोपित रणजीत की बहन से प्रयार करता था। इसी के चलते यह हत्या हुई है।
मुंडकटी थाना प्रभारी तेजपाल के अनुसार मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
