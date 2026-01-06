पलवल में फुटबॉल मैच के दौरान युवकों पर हमला, लाठी-डंडों से पीटा; तोड़फोड़ के बाद धमकी देकर हमलावर फरार

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल के हथीन क्षेत्र में फुटबॉल मैच देखने गए युवकों पर हमला और उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों सहित अन्य के विरुद्ध मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है।

रूपडाका के रहने वाले शिकायतकर्ता राहुल ने बताया कि वह पशुपालन विभाग में सरकारी कर्मचारी है। दो जनवरी की दोपहर वह और उसके साथी तारीफ, रहीस व सराफत फौजी अपनी कार में मलाई गांव में रूपडाका और रहाडी टीमों के बीच फुटबॉल मैच देखने गए थे।

स्कूल में मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मैच रोक दिया गया। घर लौटते समय मलाई गांव के रहने वाले राहुल, नदीम, साजिद, टीटू, अलीम, निजाम, वारिस, जुनेद और अन्य लोगों ने लाठी, डंडे और पत्थर लेकर स्कूल का गेट बंद कर दिया।