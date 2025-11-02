Palwal News: 380 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद, तीन महिलाओं सहित छह गिरफ्तार
करनाल नारकोटिक्स ब्यूरो ने होडल के पास एक कैंटर से 380 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद किया। तीन महिलाओं समेत छह आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से नशीला पदार्थ लाया जा रहा है। कैंटर को पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
संवाद सहयोगी, होडल। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित करमन बाडर के निकट स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करनाल यूनिट ने कैंटर से 380 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद किया है। टीम ने इस मामले तीन महिलाओं सहित छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार की टीम को सूचना मिली कि कुछ युवक आईसर कैंटर में ओडिशा से नशीला पदार्थ लेकर हरियाणा सीमा में आ रहा है।
फिलहाल उक्त कैंटर होडल थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंच गई और बताए गए पेट्रोल पंप के पास खड़े कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया और उसमें सवार तीन महिलाओं सहित छह आरोपितों को मौके पर ही काबू कर लिया। पुलिस टीम ने कैंटर की तलाशी लेने से पहले राजपत्रित अधिकारी को सूचना दी।
बाद में पुलिस ने अधिकारी की मौजूदगी में जब कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 380 किलो 402 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों में हांसी निवासी प्रेम महतो व उत्तम, गांव कुंबा हांसी निवासी सुमन व माया, समालखा निवासी सुंदरा तथा जींद के बिशनपुरा निवासी रामकिशन बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार प्रेम महतो पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से ही तीन मुकदमे दर्ज है, तथा वह फिलहाल जमानत पर चल रहा है। पुलिस ने गांजा व कैंटर को अपने कब्जे में ले कर एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।