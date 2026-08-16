ड्राई डे के बावजूद खुला शराब का ठेका, आबकारी विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, तावड़ू। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से घोषित ड्राई डे के बावजूद तावड़ू क्षेत्र में शराब के ठेके खुले रहने की शिकायतों ने आबकारी विभाग की निगरानी और कार्य शैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार 15 अगस्त को खोरी कला क्षेत्र में राजस्थान सीमा से सटे भिवाड़ी बार्डर पर एक शराब के ठेके पर शराब की बिक्री होने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।

खोरी कला पंचायत सदस्य आजाद अली सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 15 अगस्त को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद ठेका खुलना गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर चोरी-छिपे शराब की बिक्री भी की गई।

सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का दावा लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व पर प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का दावा करता है,लेकिन ड्राई डे के नियमों की अनदेखी होना विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए और यदि निगरानी में लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए।