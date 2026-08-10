NH-919 पर सफर बना आफत: गड्ढामुक्त दावों की खुली पोल, डेढ़ साल से हिचकोले खाने को मजबूर वाहन चालक

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रविवार शाम को भी वह छह बजे कंपनी शोरूम से निकले थे रात 11 बजे घर पहुंचे। सरकार और प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए। - रवि पंवार, इंडरी

रविवार को वह सुबह नौ बजे भिवाड़ी से चले थे,आठ किलोमीटर की दूरी तय करने में चार घंटे लग गए। इतना समय तो भिवाड़ी से जयपुर जाने में भी नहीं लगता। - वीरेंद्र गोयल ,मंडी व्यापारी

राष्ट्रीय राजमार्ग के गड्ढे सही में जानलेवा साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बाइक सवार गड्ढे से बचने के चक्कर में बुरी तरह फिसल कर घायल हो गया, प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। - आजाद अली, पंचायत सदस्य, खोरी कला

सबसे जर्जर हालत सड़क की उनके गांव में है। बीच-बीच में गढ्ढों में रोड़ी तो डाल देते हैं,उसके अगले दिन फिर वही हालात। काम फाइलों में ज्यादा धरातल पर कम दिखाई देता है। - शब्बीर अहमद, निजामपुर

बीते दिनों क्षेत्र में हुई लगातार भारी बारिश के चलते सड़कों में गड्ढे ज्यादा हो गए थे। अब जल्द ही दोबारा इस पर काम शुरू कराया जाएगा। वह भी नहीं चाहते कि आमजन को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी हो। - प्रदीप संधू, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी एवं बीएंडआर, नूंह

यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह हुए गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही है,जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जल्द ही संबंधित अधिकारियों और वेयरहाउस संचालकों संग बैठक कर उनके आवागमन की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। विशेष कर वेयरहाउस से आने वाले बड़े कंटेनर के लिए रात का समय रात आठ बजे से सुबह सात बजे निर्धारित किया जाएगा। - जितेंद्र गर्ग, एसडीएम, तावड़ू