नूंह में चेक बाउंस मामले में महिला को 18 महीने की कैद, चार लाख मुआवजा देने के आदेश

संवाद सहयोगी, (तावडू) नूंह। भूमि संबंधी लेन-देन में चेक बाउंस होने के करीब छह साल नौ माह पुराने मामले में तावड़ू उपमंडल स्तरीय अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपा की अदालत ने आरोपित महिला सुगरा खातून को 18 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है।

मुआवजा नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा साथ ही परिवादी को चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में मुआवजा राशि नहीं देने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

मामला तावड़ू उपमंडल के गांव खोरी से जुड़ा है। परिवादी आश मोहम्मद ने छह नवंबर 2019 को सुगरा खातून के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार भूमि संबंधी लेन-देन के दौरान आरोपित की ओर से चार लाख रुपये का चेक दिया गया था, जो बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर अनादरित हो गया। इसके बाद परिवादी ने अदालत का रुख किया था।

सुगरा खातून ने लगाई थी नरमी बरतने की गुहार मामले की सुनवाई के दौरान सजा के बिंदु पर आरोपित सुगरा खातून ने अदालत के समक्ष नरमी बरतने की गुहार लगाई। उसने बताया कि वह विधवा है और परिवार में कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। उसके ऊपर दो नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी भी है। वहीं परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से आरोपित के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने की मांग की।

खबरें और भी







दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश रूपा ने कहा कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं,बल्कि कानून के प्रति लोगों में विश्वास कायम करना और समाज के लिए नजीर पेश करना भी है। अदालत ने आरोपित महिला को 18 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाते हुए चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दो माह के भीतर परिवादी को देने के निर्देश दिए। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में अलग से जुर्माना नहीं लगाया।