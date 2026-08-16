 नूंह में प्रसव के लिए आई महिला में खून की कमी बताकर डिलीवरी केंद्र से बाहर किया, खुले में दिया बच्चे को जन्म

जागरण संवाददाता, नूंह। गांधी ग्राम घासेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार देर रात नौ बजे प्रसव के लिए आई खोड़ बसई गांव की एक महिला को वहां पर तैनात नर्स पर खून में हिमोग्लोबीन की मात्रा कम बताकर उसे डिलीवर केंद्र से बाहर करने का आरोप है। जैसे ही 40 वर्षीय इस महिला को केंद्र से बाहर निकला गया तो उसने स्वस्थ बेटे को जन्म दे दिया।

दर्द से चीख रही महिला की नहीं ली गई सुध जिस पर स्वजन ने नर्स पर अनदेखी के आरोप लगाकर वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। नर्स पर आरोप है कि रेफर के बहाने दर्द से पीड़ित महिला को बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद चंद मिनट बाद महिला ने पीएचसी केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया।

इतना ही नहीं स्वजन का आरोप है कि जन्म देने के बाद महिला को अंदर ले जाया गया तो स्टाफ ने लाइट ही बंद कर ली। हंगामे के बाद स्टाफ नर्स की सांसे फूल गई। हालांकि बाद में महिला को भर्ती कर लिया गया और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगले दिन महिला को छुट्टी देकर घर भी भेज दिया गया।

कई मामले पहले भी आ चुकें हैं सामने विदित रहे कि इससे पहले भी इसी केंद्र पर तथा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों की संवेदनहीनता के आरोप स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों व स्टाफ पर लग चुकें है। जिनमें प्रसव के दौरान एक बच्ची के हाथ की उंगली काटे जाने के आरोप जिला अस्पताल में लगे थे। यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है, जिस पर जांच टीम का गठन कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को देर शाम करीब साढ़े नौ बजे खोड बसई गांव की एक महिला को प्रसव के लिए घासेड़ा गांव की पीएचसी में उसके स्वतजन लाए थे। महिला के पति बकरी पालन का काम करता है। महिला की उम्र 40 वर्ष के करीब है, उसके पांच बच्चे पहले है, छटे बच्चे के लिए प्रसव कराने स्वजन डिलिवरी केंद्र पर पहुंचे थे।

आरोप है कि शारदा नामक नर्स ने महिला के शरीर में कम खून होने का बहाना बताकर उसे रेफर करने के लिए बोल दिया। इसके बाद दर्द से तड़पती हुई महिला पीएचसी से बाहर निकलकर गेट पर पहुंची तो चंद मिनट में महिला का दर्द तेज बढ़ने लगा और चक्कर आने के बाद वह नीचे गिर गई। जिसके बाद महिला ने एक लड़के को जन्म दे दिया।