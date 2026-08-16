नूंह में प्रसव के लिए आई महिला में खून की कमी बताकर डिलीवरी केंद्र से बाहर किया, खुले में दिया बच्चे को जन्म
नूंह के घासेड़ा पीएचसी में कम हीमोग्लोबिन बताकर एक महिला को प्रसव के लिए भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद उसने केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया।
HighLights
महिला को कम हीमोग्लोबिन बताकर भर्ती करने से मना किया।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया।
नर्स पर लापरवाही का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित की।
जागरण संवाददाता, नूंह। गांधी ग्राम घासेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार देर रात नौ बजे प्रसव के लिए आई खोड़ बसई गांव की एक महिला को वहां पर तैनात नर्स पर खून में हिमोग्लोबीन की मात्रा कम बताकर उसे डिलीवर केंद्र से बाहर करने का आरोप है। जैसे ही 40 वर्षीय इस महिला को केंद्र से बाहर निकला गया तो उसने स्वस्थ बेटे को जन्म दे दिया।
दर्द से चीख रही महिला की नहीं ली गई सुध
जिस पर स्वजन ने नर्स पर अनदेखी के आरोप लगाकर वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। नर्स पर आरोप है कि रेफर के बहाने दर्द से पीड़ित महिला को बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद चंद मिनट बाद महिला ने पीएचसी केंद्र के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया।
इतना ही नहीं स्वजन का आरोप है कि जन्म देने के बाद महिला को अंदर ले जाया गया तो स्टाफ ने लाइट ही बंद कर ली। हंगामे के बाद स्टाफ नर्स की सांसे फूल गई। हालांकि बाद में महिला को भर्ती कर लिया गया और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगले दिन महिला को छुट्टी देकर घर भी भेज दिया गया।
कई मामले पहले भी आ चुकें हैं सामने
विदित रहे कि इससे पहले भी इसी केंद्र पर तथा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों की संवेदनहीनता के आरोप स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों व स्टाफ पर लग चुकें है। जिनमें प्रसव के दौरान एक बच्ची के हाथ की उंगली काटे जाने के आरोप जिला अस्पताल में लगे थे। यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है, जिस पर जांच टीम का गठन कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को देर शाम करीब साढ़े नौ बजे खोड बसई गांव की एक महिला को प्रसव के लिए घासेड़ा गांव की पीएचसी में उसके स्वतजन लाए थे। महिला के पति बकरी पालन का काम करता है। महिला की उम्र 40 वर्ष के करीब है, उसके पांच बच्चे पहले है, छटे बच्चे के लिए प्रसव कराने स्वजन डिलिवरी केंद्र पर पहुंचे थे।
आरोप है कि शारदा नामक नर्स ने महिला के शरीर में कम खून होने का बहाना बताकर उसे रेफर करने के लिए बोल दिया। इसके बाद दर्द से तड़पती हुई महिला पीएचसी से बाहर निकलकर गेट पर पहुंची तो चंद मिनट में महिला का दर्द तेज बढ़ने लगा और चक्कर आने के बाद वह नीचे गिर गई। जिसके बाद महिला ने एक लड़के को जन्म दे दिया।
प्रसव बाहर होने पर स्वजन ने नर्स से कहा सुनी भी की, लेकिन स्टाफ ने कमरों की लाइटें बंद कर दी। उसके बाद मामला अधिक बढ़ने पर महिला को भर्ती कर लिया गया। महिला कि छुट्टी करने के बाद मामला बढ़ने लगा तो जान पहचान के लोगों की शिफारिश पर पीड़ित पक्ष कार्रवाई से पीछे हट गया। लेकिन पीएचसी के बाहर महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर किया हुई।
इस मामले में नर्स शारदा का कहना है कि महिला को रेफर के लिए कागज बनाए जा रहे थे, स्वजन खुद महिला को पीएचसी से बाहर लेकर गए थे। परिवार द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।
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यह मामला संज्ञान में आ गया है, मामले में स्वजन की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। फिर भी घटना को लेकर जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। स्टाफ नर्स को भी मामले में बुलाया भी हुआ है। जांच के बाद आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी।