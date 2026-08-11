नूंह के 22 गांवों में अब घर-घर पहुंचेगी कूड़ा गाड़ी, 2.38 लाख ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, नूंह (मेवात)। जिले में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिले की 7500 से अधिक आबादी वाली 22 ग्राम पंचायतों में अब घर-घर से कूड़ा एकत्रित किया जाएगा।

इसके बाद ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। योजना के लागू होने से करीब दो लाख 38 हजार 662 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के साथ-साथ खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या पर स्थायी रोक लगाना है।

कूड़ा संग्रहण वाहन घर-घर पहुंचेंगे विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से चयनित पंचायतों में फिरोजपुर झिरका, नगीना, नूंह, पिनगवां, पुनहाना और तावड़ू खंड के बड़े गांव शामिल हैं। इन गांवों में नियमित रूप से कूड़ा संग्रहण वाहन घर-घर पहुंचेंगे।

घरों से एकत्रित कचरे को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाकर वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की अपील अब तक कई गांवों में ग्रामीण खाली प्लाॅटों, सड़क किनारे और खेतों के आसपास कूड़ा डालते रहे हैं। इससे जगह-जगह गंदगी के ढेर लगने के साथ मच्छरों और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। नई व्यवस्था शुरू होने से इन समस्याओं पर काफी हद तक अंकुश लगने की उम्मीद है।

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