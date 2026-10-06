मां से कहासुनी के बाद नूंह में दो सगी बहनों ने खाया सल्फास, बड़ी बहन थी अविवाहित और छोटी ने की थी लव मैरिज

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव में दो सगी बहनों ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से मां बेटियों में खूब कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही दोनों ने यह कदम उठाया। बीते सोमवार को दोनों बहनों ने मां के घर से बाहर जाने के बाद सल्फास खाया था। इसके बाद गंभीर हालत में दोनों बहनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां बड़ी बहन भावना ने दोपहर में, तो छोटी बहन नेहा ने कुछ देर बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। छोटी बहन नेहा ने 1 वर्ष पहले राजस्थान के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। 24 वर्षीय बड़ी बहन भावना अभी भी है अविवाहित है।