मां से कहासुनी के बाद नूंह में दो सगी बहनों ने खाया सल्फास, बड़ी बहन थी अविवाहित और छोटी ने की थी लव मैरिज
नूंह के खेड़ा खलीलपुर गांव में मां से कहासुनी के बाद दो सगी बहनों ने सल्फास खाकर जान दे दी। ...और पढ़ें
HighLights
नूंह में दो सगी बहनों ने की आत्महत्या
मां से कहासुनी के बाद सल्फास का सेवन
एक अविवाहित, दूसरी ने किया था प्रेम विवाह
जागरण संवाददाता, नूंह। जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव में दो सगी बहनों ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से मां बेटियों में खूब कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही दोनों ने यह कदम उठाया। बीते सोमवार को दोनों बहनों ने मां के घर से बाहर जाने के बाद सल्फास खाया था। इसके बाद गंभीर हालत में दोनों बहनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां बड़ी बहन भावना ने दोपहर में, तो छोटी बहन नेहा ने कुछ देर बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। छोटी बहन नेहा ने 1 वर्ष पहले राजस्थान के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। 24 वर्षीय बड़ी बहन भावना अभी भी है अविवाहित है।