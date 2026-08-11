नूंह में फिर दंगे भड़काने की थी साजिश? 500 भड़काऊ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक; AI रील्स पर भी एक्शन 

मोहम्मद हारून, नूंह। 31 जुलाई 2023 को नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में इंटरनेट मीडिया की भूमिका भी सामने आई थी। यात्रा से पहले दोनों पक्षों के बीच इंटरनेट मीडिया पर चल रहे विवाद पर अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो शायद हिंसा को टाला जा सकता था।

पुलिस ने अब इस घटना से सबक लिया है। इस बार जलाभिषेक यात्रा से करीब एक माह पहले ही इंटरनेट मीडिया पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई थी। गलत पोस्ट और भड़काऊ कमेंट पर कार्रवाई पुलिस की निगरानी के दौरान एक महीने में इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग अकाउंट से गलत, भड़काऊ पोस्ट और आपत्तिजनक कमेंट किए जाने के कई मामले सामने आए। इन मामलों में करीब 500 अकाउंट बंद कराए गए हैं।

कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया। हालांकि माफी मांगने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई का असर अब इंटरनेट मीडिया पर भी दिखाई देने लगा है। गलत कमेंट और भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों के कान खड़े हो गए हैं। इनमें से कुछ लोग अपने बंद अकाउंट खुलवाने के लिए पुलिस के चक्कर भी काट रहे हैं।

2023 के दंगों के बाद इंटरनेट मीडिया पर खास नजर विदित रहे कि 31 जुलाई 2023 को नूंह में इंटरनेट मीडिया पर गलत पोस्ट डालकर लोगों को भड़काने का काम किया गया था। जानकार मानते हैं कि इसका असर हिंसा के रूप में सामने आया था।

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उस दंगे में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 120 वाहनों को जला दिया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नूंह दंगों के बाद हर वर्ष जलाभिषेक यात्रा से पहले इंटरनेट मीडिया पर नूंह क्षेत्र को लेकर खास फोकस रहता है। इस बार तीन अगस्त को जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी। इससे पहले ही इंटरनेट मीडिया की निगरानी के लिए अलग-अलग एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था।

पुलिस के साथ कई एजेंसियां कर रहीं निगरानी स्थानीय पुलिस के अलावा गृह विभाग, गुप्तचर विभाग और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी इंटरनेट मीडिया पर नजर रख रही थीं। गलत पोस्ट, आपत्तिजनक कमेंट, विवादित रील और अन्य गैरकानूनी या भड़काऊ सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया। धार्मिक आयोजनों और जलाभिषेक यात्रा के दौरान निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी।

एआई से बनाई रील पर भी हुई कार्रवाई पिछले दिनों शांतिपूर्वक निकली जलाभिषेक यात्रा को लेकर एआई की मदद से रील बनाकर गलत और भ्रामक प्रचार करने के मामले भी सामने आए। पुलिस ने ऐसे कई युवकों के अकाउंट बंद कराने के साथ उन्हें डिटेन किया। इन युवकों को सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी।