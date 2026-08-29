CM नायब सिंह के दौरे से पहले जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हाउस अरेस्ट, काले झंडे दिखाने का था डर

जागरण संवाददाता, नूंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मेवात दौरे से पहले युवा कांग्रेस के नूंह जिला अध्यक्ष मुबीन खान तेडिया को पुलिस-प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रशासन को जिला यूथ कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की भनक लगी थी।

लोकतंत्र को कैद करने जैसा माहौल मुबीन खान तेडिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मेवात में लोकतंत्र को कैद करने जैसा माहौल बनाया जा रहा है।