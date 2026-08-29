CM नायब सिंह के दौरे से पहले जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हाउस अरेस्ट, काले झंडे दिखाने का था डर
नूंह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे से पहले जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुबीन तेडिया को काले झंडे दिखाने के डर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, नूंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मेवात दौरे से पहले युवा कांग्रेस के नूंह जिला अध्यक्ष मुबीन खान तेडिया को पुलिस-प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रशासन को जिला यूथ कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की भनक लगी थी।
लोकतंत्र को कैद करने जैसा माहौल
मुबीन खान तेडिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मेवात में लोकतंत्र को कैद करने जैसा माहौल बनाया जा रहा है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर सवालों से डरने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
जारी रहेगी न्याय की लड़ाई
युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिपाही हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि न डरेंगे और न झुकेंगे। न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
बता दें कि इससे पहले भी जिला कांग्रेस यूथ अध्यक्ष ने बसों पर मुख्यमंत्री के चित्रों पर कालिख पौती थी जिस कारण इस मामले में केसे भी दर्ज हुआ था।
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