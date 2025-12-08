नूंह: पाकिस्तान के लिए जासूसी और हवाला मामले में चार आरोपियों की पुलिस रिमांड समाप्त, आज कोर्ट में होगी पेशी
हरियाणा के नूंह जिले में, वकील रिजवान समेत चार आरोपियों को पाकिस्तानी जासूसी और हवाला के माध्यम से वित्तीय लेन-देन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी,जागरण, तावड़ू। जिले के गांव खरखड़ी के युवा वकील रिजवान सहित चार आरोपितों को पाकिस्तानी जासूसी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपितों का पुलिस रिमांड रविवार को समाप्त हो गया। आज सोमवार को इन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश छवि गोयल की अदालत में पेश किया जाएगा।
मामले की सबसे पहले 26 नवंबर को तावड़ू सदर थाना पुलिस ने रिजवान के खिलाफ देश-विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद विशेष जांच दल गठित किया गया जिसमें दो डीएसपी रैंक के अधिकारी (एसटीएफ और एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड से) शामिल किए गए।
कुल मिलाकर एसआईटी में दो थाना प्रभारी और तीन डीएसपी सक्रिय रहे। रिजवान की गिरफ्तारी के बाद जालंधर (पंजाब) के मिठाई विक्रेता अजय अरोड़ा को पकड़ा गया। इन दोनों से गहन पूछताछ के आधार पर पंजाब के अमृतसर से तीन और लोग गिरफ्तार किए गए।
रिजवान के बैंक खाते में मिला करोड़ों का लेन-देन
पुलिस के अनुसार रिजवान के बैंक खातों में करोड़ों रुपये का हवाला लेन-देन मिला है, जिसे पंजाब में सक्रिय देश-विरोधी तत्वों तक पहुंचाया जा रहा था। सबसे लंबी रिमांड रिजवान की रही कुल करीब 14 दिन। चार दिसंबर को उनकी रिमांड दोबारा बढ़ाई गई थी, जबकि अजय अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
अमृतसर से पकड़े गए तीनों आरोपितों को आठ दिन का रिमांड मिला था। जांच टीम ने पूरे मामले को अत्यंत गोपनीय रखा है और कोई आधिकारिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने एक बार कहा था कि युवा वकील की गिरफ्तारी के बाद कुछ संदिग्धों के बैंक लेन-देन और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
और गिरफ्तारियां संभव
सूत्रों के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बचाव पक्ष और रिजवान का परिवार का दावा है कि वह पूरी तरह जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब सभी की निगाहें आज कोर्ट में पेशी और आगे की पुलिस मांग रिमांड या न्यायिक हिरासत पर टिकी हैं। जांच टीम मजबूत चार्जशीट तैयार करने में जुटी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।