Sarpanch By-Election: नूंह के लहरवाड़ी गांव में सरपंच उपचुनाव के लिए मतदान जारी, 14 उम्मीदवार मैदान में

नूंह के लहरवाड़ी गांव में सरपंच उपचुनाव के लिए मतदान जारी

नूंह, जागरण संवाददाता। Sarpanch by-election of Laharwadi village: हरियाणा के नूंह जिले में एक महिला सरपंच और 11 पंचों का उपचुनाव कराया जा रहा है। नूंह के लहरवाड़ी गांव के सरपंच उपचुनाव में सुबह से मतदान जारी है। वोटिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस की सुरक्षा में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। क्यों हो रहा उपचुनाव? जानकारी के मुताबिक लहरवाड़ी गांव में महिला सरपंच को बर्खास्त किए जाने के बाद उप चुनाव कराया जा रहा है। लहरवाड़ी गांव में शांतिपूर्ण सरपंच का उपचुनाव हो इसको लेकर 200 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। लहरवाड़ी गांव में 2797 मतदाता हैं वह आज 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

Edited By: Preeti Gupta