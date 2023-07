Mewat: चालक को झपकी आते ही पुलिया से टकराई SUV, चचेरे भाइयों की मौत; मृतकों के अंग हुए क्षत-विक्षत

पुन्हाना क्षेत्र में देर रात एसयूवी (किया कारेंस) चलाते वक्त चालक को झपकी आने से एसयूवी सड़क पर बनी पुलिया से टकरा गई। गति अधिक होने के वजह से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में बायें ओर आगे और पीछे बैठे पुन्हाना के रहने वाले चचेरे भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक औरे उसके पीछे की सीट पर बैठे युवक घायल हो गए।

मेवात में पुलिस से एसयूवी के टकराने के बाद हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत।

मेवात/नूंह। जागरण संवाददाता। पुन्हाना क्षेत्र में देर रात एसयूवी (किया कारेंस) चलाते वक्त चालक को झपकी आने से एसयूवी सड़क पर बनी पुलिया से टकरा गई। गति अधिक होने के वजह से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में बायें ओर आगे और पीछे बैठे पुन्हाना के रहने वाले चचेरे भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक औरे उसके पीछे की सीट पर बैठे युवक को गंभीर चोट लग गई और दोनों को फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शनिवार/रविवार रात करीब दो बजे हुआ। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव पुलिस से स्वजन को सौंप दिए। घटना की सूचना मिलते ही पंजाबी बाजार को बंद कर दिया गया। गुरुग्राम घूमने गए थे सभी पुलिस के अनुसार, पंजाबी बाजार पुन्हाना का रहने वाला लव(26) अपने हम चचेरे भाई पारस, दोस्त अभिषेक और साहिल के साथ अभिषेक की किया कारेंस से गुरुग्राम घूमने के लिए आए थे। शनिवार देर रात सभी पुन्हांना के लिए लौट रहे थे। पुलिस से टकराई गई एसयूवी एसयूवी अभिषेक चला रहा था, जबकि लव उनकी बगल की सीट में आगे बैठा हुआ था। साहिल और पारस पीछे की सीट में सवार थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि रात दो बजे जब गाड़ी शिकरावा के पास मोहन ईंट भट्टे के पास पहुंची तो अभिषेक को झपकी आ गई, जिससे गाड़ी पुलिया की दीवार से टकरा गई। घायलों की हालत गंभीर हादसे में लव तथा पारस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पुन्हाना थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को मांडीखेड़ा जिला अस्पताल भेजा वहां से साहिल और अभिषेक को फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्षत-विक्षत हुए अंग टक्कर इतनी जोरदार थी कि दाहिने तरफ बैठे लव तथा उसी साइड में पीछे बैठे पारस के कई अंग क्षत-विक्षत हो गए। लव तथा पारस पंजाबी बाजार के रहने वाले सूचना आते ही व्यापारियों ने दुकान बंद कर दी। चारों युवकों के स्वजन भी विभिन्न कारोबार से जुड़े हुए हैं।

