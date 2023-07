गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर स्थित रावली गांव के पास तीन डंपर आपस मे टकरा गये। हादसे में झारखंड के रहने वाले एक युवक की मौत हो गयी दो लोग गम्भीर रूप से घायल हुए ।जिसमें से एक डंपर चालक है। सभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात करीब तीन बजे हादसा एक डंपर चालक द्वारा तेज गति से दूसरे डंपर को ओवरटेक करने की वजह से हुआ।

Nuh Road Accident: गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर डंपरों की टक्कर में एक की मौत, दो घायल

नूंह, जागरण संवाददाता। गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर स्थित रावली गांव के पास तीन डंपर आपस मे टकरा गये। हादसे में झारखंड के रहने वाले एक युवक की मौत हो गयी दो लोग गम्भीर रूप से घायल हुए ।जिसमें से एक डंपर चालक है। सभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात करीब तीन बजे हादसा एक डंपर चालक द्वारा तेज गति से दूसरे डंपर को ओवरटेक करने की वजह से हुआ। क्षतिग्रस्त वाहनों की वजह से एक घंटे के लिए वाहनों के पहिए थम गए।।सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कर वाहनों का आवागमन शुरू कराया।

