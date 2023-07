Nuh News: मंत्री से मिलने जा रहे नगर परिषद अध्यक्ष से सुरक्षाकर्मियों ने की धक्का-मुक्की, जबरन किया बाहर

Nuh News नूंह नगर परिषद के अध्यक्ष संजय मनोचा के साथ विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली के सुरक्षा गार्डों द्वारा धक्का-मुक्की कर अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि उन्हें धक्का दे दिया जिससे वह गिर पड़े उन्हें जबरन बाहर कर दिया गया। बाद में हंगामा होने लगा तो मंत्री बाहर आए और उन्होंने संजय से बात की और सुरक्षा कर्मियों को चेतावनी दी।

मंत्री से मिलने जा रहे नगर परिषद अध्यक्ष से सुरक्षाकर्मियों ने की धक्का-मुक्की : जागरण

