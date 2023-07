Nuh: कर्नाटक में जैन संत की हत्या से नाराज समुदाय के लोग, जगह-जगह किया प्रर्दशन; कड़ी कार्रवाई की मांग

Nuh News कर्नाटक के बेलगावी में जैन संत आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या के विरोध में नूंह में रहने वाले जैन समाज के लोगों में नाराजगी है। बृहस्पतिवार को नूंह पुन्हाना नगीना तथा फिरोजपुर झिरका में जैन समाज के लोगों ने प्रशासन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

कर्नाटक में जैन संत की हत्या से नाराज समुदाय के लोग

नूंह, जागरण संवाददाता। कर्नाटक के बेलगावी में जैन संत आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या के विरोध में नूंह में रहने वाले जैन समाज के लोगों में नाराजगी है। बृहस्पतिवार को नूंह, पुन्हाना, नगीना तथा फिरोजपुर झिरका में जैन समाज के लोगों ने प्रशासन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 'जैन समाज है देश का अल्पसंख्यक समाज' फिरोजपुर झिरका में लोग एक जगह एकत्र हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। एसडीएम डा. चिनार चहल के नाम दिए गए ज्ञापन में राजकुमार जैन, रजत जैन, अनुज जैन तथा जैन समाज के लोगों ने कहा दिगंबर जैन साधु संत पैदल चलकर भगवान महावीर के जियो और जीने दो, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के संदेश का प्रचार-प्रसार करते हैं। जैन समाज देश का एक अल्पसंख्यक समाज है। पीएम से क्या अपील की? उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक जैन साधु, संतों व साध्वियों की जो संपूर्ण देश में भ्रमण कर भगवान महावीर के उपदेशों का प्रचार करते हैं। उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों के उच्च अधिकारियों को दें। जिससे भविष्य में इस तरह जैन संतों की निर्मम हत्या एवं अपराधों को रोका जा सके।

