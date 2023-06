हरियाणा के KMP एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, कैंटर और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत; सात घायल

कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेस-वे पर एक ढाबे के पास खड़े कैंटर में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक नौ वर्षीय बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग घायल हैं। संदीप को तावडू के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का इलाज नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

हरियाणा के KMP एक्सप्रेस-वे पर कैंटर और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

नूंह, जागरण संवाददाता। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर एक ढाबे के पास खड़े कैंटर में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। मंगलवार सुबह करीब छह बजे हुए हादसे में कैंटर में सवार एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो महिलाओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्रक चालक को आ गई झपकी हादसे में सात लोग घायल हुए हैं, सभी का नूंह के नल्हड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा ट्रक चालक को झपकी आने की वजह से हुआ। उसे झपकी आई तो ट्रक मुख्य लेन को छाेड़ सड़क किनारे खड़े कैंटर में घुस गया। ट्रक चालक तथा सह चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ट्रक एक गैस एजेंसी का है जो घटना के वक्त खाली था। कैंटर में सवार लोग हिसार में स्थित एक ईंट भट्ठा पर कार्य कर रहे थे। बारिश शुरू होने पर ईंट की पथाई बंद होने पर 16 श्रमिक अपने परिवार के साथ कैंटर को किराए पर कर उत्तर प्रदेश के बांदा जिला स्थित गांव जरोहरा तथा तेंदुरा जा रहे थे। रात करीब तीन बजे कैंटर हिसार से चला था। पीछे से कैंटर में घुसा ट्रक केएमपी पर गांव खलीलपुर के सामने कैंटर चालक ने वाहन रोक दिया और सभी लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद जब श्रमिक कैंटर में सवार हो रहे थे, तभी पीछे से ट्रक आ घुसा। हादसे में जरोहरा की रहने वाली अनीता (16) कोमल (16) खुशी (9 वर्ष) संदीप तथा अन्य सात आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खुशी ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अनीता और कोमल की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। संदीप को तावडू के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का इलाज नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। रोजकामेव थाना पुलिस ने अनीता के पति कमलेश की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

Edited By: Shyamji Tiwari