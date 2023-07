जिले के कोटला गांव के पहाड़ में मिले बकरियों को लेने गए बकरी पालकों को तेंदुआ के दो शावक (बच्चे) मिले हैं। गांव में तेंदुआ को देखने वाले लोगों की भारी भीड़ लग गई और शावकों को भूख से बचाने के लिए बकरी पालकों द्वारा बकरी का दुध भी पिलाया गया। दोनों शावकों में एक नर व दूसरा मादा है।

Mewat News: बकरी पालक गांव लाए तेंदुए के शावक, वन्य जीव जंतु विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा

नूंह, जागरण संवाददाता। जिले के कोटला गांव के पहाड़ में मिले बकरियों को लेने गए बकरी पालकों को तेंदुआ के दो शावक (बच्चे) मिले हैं। गांव में तेंदुआ को देखने वाले लोगों की भारी भीड़ लग गई और शावकों को भूख से बचाने के लिए बकरी पालकों द्वारा बकरी का दुध भी पिलाया गया। इसकी सूचना वन्य जीव जंतु विभाग को लगी तो टीम ने गांव पहुंचकर दोनों शावकों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया है। दोनों शावकों में एक नर व दूसरा मादा है। जानकारी के अनुसार कोटला गांव में साहून और सहरून बकरी पालक अपनी बकरियों को चराने के लिए अरावली पर्वत में रोजाना की तरह लेकर जाते और शाम को फिर अपने घर वापस लेकर आते हैं। गुरुवार को उन्हें दो तेंदुआ के बच्चे मिले जिन पर पहाड़ मं कुत्तें भौंक रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह तेंदुआ के बच्चे हैं। इसलिए दोनों पशुपालक उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। घर पहुंच कर बुजुर्गों को इसकी जानकारी दी। बुजुर्गों ने बताया कि यह तेंदुएंके बच्चे हैं। साहून व सहरून ने दोनों शावकों को बड़े प्यार से रखा और अपनी बकरियों का दूध पिलाया, ताकि वह भूखे ना रहे। वहीं जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो इ दोनों शावकों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई और वन्य जीव जंतु विभाग को भी सूचना दी गई। विभाग की गुरुग्राम व नूंह से टीम गांव में पहुंची और टीम ने दोनों शावकों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसके साथ ही शावकों की मां की तलाश भी की जा रही है।

