Haryana सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 3741 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा डबल इंजन की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। भ्रष्टाचार अपराध पर शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं।

सीएम मनोहर लाल ने 3741 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास : जागरण

Your browser does not support the audio element.

HighLights सीएम ने 3741 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास नूंह जिले को मिली 300 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात फिर से सरकार बनने का किया दावा

नूंह, जागरण संवाददाता: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 3741 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। नूंह जिले को 300 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा डबल इंजन की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मेवात में भी विकास तेजी के साथ हो रहा है। लोग मोल लेकर पानी पीते थे अब रेनीवेल का पानी लोगों के घरों में आ रहा है। रोजगार दिए जा रहे हैं। कुछ लोग बेरोजगारी का प्रतिशत बता गलत प्रचार कर रहे हैं। हमने तीन सी पर काम किया। भ्रष्टाचार, अपराध पर शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। पोर्टल के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है। साठ साल की उम्र के बाद व्यक्ति को स्वत: पेंशन मिलने लगेगी। परिवार पहचान पत्र से सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार फिर से बनेगी। किसान को उनकी फसल का लाभ दे रहे हैं। दूसरे राज्यों के किसानों ने खाली जमीन दिखा मुआवजा लिया। हमारी किसानों से अपील है कि 31 जुलाई तक अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं जिससे गलत फायदा नहीं उठा सके। यदि खाली जमीन भी पड़ी है उसको भी रजिस्टर्ड करें। इसके लिए इनाम भी दिया जाना है। पूरे हरियाणा में 5600 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पहले इनकी संख्या 150 थी। हमने सिस्टम को सही किया है। सभी गांव में 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए काम कर रहे हैं। पशु क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास पर दे रहे हैं जोर जनसंवाद पोर्टल के जरिए जो समस्या आ रही हैं, अधिकारी समस्या दूर करें प्रदेश में धन की कमी नहीं हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने से योजनाओं में रकम कम लगने लगी है। कई ऐसे टेंडर हुए जिनमें पहले से कम राशि खर्च की गई और पांच प्रतिशत राशि कम लगी है। रकम इससे भी बचने लगी है। कुछ अधिकारी अपनी चला रहे थे, अब उनके क्या हाल यह आप सभी को पता है। हम सबका साथ सबका विकास पर जोर दे रहे हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN