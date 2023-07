हादसे में गंभीर रूप से घायल रंगाला गांव के रहने वाले हैं। इरफान और उनके भतीजे अमजद के सिर जबड़े में गंभीर चोट लगी है।अमजद के दोनों पैर में फ्रेक्चर आया है। वहीं इरफान के भी एक पैर में फ्रेक्चर है। पुलिस को दी गई शिकायत में इरफान के भाई मोहम्मद नईम ने बताया कि हादसे के लिउ बाइक चालक ही जिम्मेदार है।

Mewat News: सड़क किनारे खड़े दो लोगों को बाइक चालक ने टक्कर मारी, हालत गंभीर

Your browser does not support the audio element.

नूंह, जागरण संवाददाता। बाइक चला रहे किशोर की लापरवाही से चाचा-भतीजे की जान पर बन आई है। चालक की लापरवाही से दोनों से बाइक टकरा गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर देख नल्हड़ मेडिकल कालेज ले जाया गया। मेडिकल कालेज से अलवर स्थित श्री राम अस्पताल के लिए रेफर किया गया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस ने बुधवार रात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल रंगाला गांव के रहने वाले हैं। इरफान और उनके भतीजे अमजद के सिर जबड़े में गंभीर चोट लगी है।अमजद के दोनों पैर में फ्रेक्चर आया है। वहीं इरफान के भी एक पैर में फ्रेक्चर है। पुलिस को दी गई शिकायत में इरफान के भाई मोहम्मद नईम ने बताया कि हादसे के लिउ बाइक चालक ही जिम्मेदार है। उसने खड़े लोगों को सीधे टक्कर मारी है। घटना किे बाद जब लोग एकत्र हुए तो बाइक चालक फरार हो गया। बाइक का नंबर नोट कर पुलिस को दे दिया गया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दयानंद ने कहा जांच की जा रही है जल्द चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Abhishek Tiwari